В Париже мужчина с ножом набросился на прохожих – ранены три женщины

На северо-востоке Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Ранения получили три человека, сообщают французские СМИ. Злоумышленник задержан.
Все пострадавшие – женщины. Одна из них доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали 31-летнего нападавшего на месте происшествия. Как пишет Le Parisien, он страдает психическим расстройством.
На видео, снятом очевидцами и выложенном в Сеть, задержанный заявил, что напасть на прохожих ему «велел Аллах». Он вел себя неадекватно.
Прокуратура Парижа выясняет все обстоятельства нападения. Расследование контролирует национальная антитеррористическая прокуратура.
Париж, Наталья Петрова
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