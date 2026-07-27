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В Париже мужчина с ножом набросился на прохожих – ранены три женщины

На северо-востоке Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Ранения получили три человека, сообщают французские СМИ. Злоумышленник задержан.

Все пострадавшие – женщины. Одна из них доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали 31-летнего нападавшего на месте происшествия. Как пишет Le Parisien, он страдает психическим расстройством.

На видео, снятом очевидцами и выложенном в Сеть, задержанный заявил, что напасть на прохожих ему «велел Аллах». Он вел себя неадекватно.

Прокуратура Парижа выясняет все обстоятельства нападения. Расследование контролирует национальная антитеррористическая прокуратура.

Париж, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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