В Запорожской области один мирный житель погиб при ударе по автобусу

В Запорожской области дрон ВСУ ударил по автобусу с пассажирами. В результате один человек погиб, еще 12 получили травмы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В районе села Малая Белозерка украинский беспилотник атаковал транспорт, который вез работников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой в город.

«В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал глава региона в «Макс».

По словам губернатора, противник целенаправленно атаковал автобус с мирными жителями. Балицкий обещал оказать помощь семье погибшего и пострадавшим.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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