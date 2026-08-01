В Запорожской области один мирный житель погиб при ударе по автобусу

В Запорожской области дрон ВСУ ударил по автобусу с пассажирами. В результате один человек погиб, еще 12 получили травмы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В районе села Малая Белозерка украинский беспилотник атаковал транспорт, который вез работников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой в город.
«В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал глава региона в «Макс».
По словам губернатора, противник целенаправленно атаковал автобус с мирными жителями. Балицкий обещал оказать помощь семье погибшего и пострадавшим.
Мелитополь, Зоя Осколкова
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