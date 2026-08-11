В Колумбии после мощного землетрясения погибло более 130 человек

В Колумбии продолжаются работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, в результате которого обрушились здания, а люди по всей стране были вынуждены покидать свои дома, рабочие места и школы.

По данным Колумбийской ассоциации столиц, опубликованным в понедельник вечером, в результате землетрясения магнитудой 7,4 погибли по меньшей мере 132 человека и 570 получили ранения, в том числе 60 погибших только в западном городе Перейра. Эти цифры, вероятно, возрастут по мере продолжения спасательных работ, сообщает CNN/

По данным Колумбийской ассоциации столиц, в пяти столицах стран объявлен красный уровень опасности, обрушилось 86 зданий, а работа семи аэропортов приостановлена. По меньшей мере 188 человек пропали без вести в Кали, сообщил мэр города.

В городе Перейра шестнадцать человек были эвакуированы из канатной дороги после шести часов, проведенных в ловушке, сообщила мэрия города.

По данным Госдепартамента, США выделяют Колумбии 15,5 миллионов долларов на предоставление жилья, продовольствия, защиты и оценку последствий землетрясения. Посольство в Боготе также сообщило, что США «активно помогают» американским туристам.

Землетрясение произошло в так называемом кофейном регионе Колумбии – горном, плодородном и культурно значимом районе, который играет важную роль в экономике страны. В этом районе уже происходило землетрясение в 1999 году, в результате которого погибло около 1200 человек.

Москва, Елена Васильева