Кубань подверглась массированной атаке БПЛА: есть погибшие и раненые

В Краснодарском крае всю ночь отражали массированную атаку нескольких сотен украинских беспилотников. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Дроны атаковали гражданские объекты и жилые дома. В результате налета БПЛА погибли два человека, в том числе ребенок, еще 12 человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Кондратьев.

По его данным, в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок, пострадали 8 человек, среди них ребенок. Все пострадавшие госпитализированы. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и четыре предприятия, уточнил глава города Андрей Кравченко. «В одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу, в результате чего пострадали женщина и шестилетний ребенок. Оба находятся в тяжелом состоянии, оперативно доставлены в городскую больницу», – написал он в своем канале в «Максе». Кравченко добавил, что большинство очагов возгорания от падения обломков ликвидированы. В городе развернуты пункты временного размещения, в которых сейчас находятся порядка 90 человек.

В поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадавшего мужчину пытались спасти медики, но он скончался.

В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом, пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь без госпитализации.

В Геленджике повреждены три частных дома, пострадали два человека. Их доставили в больницу.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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