В Красноярске пьяный мужчина взломал двери храма – очень хотел помолиться

В Красноярске сотрдуники Росгвардии обнаружили в закрытом храме пьяного мужчину.

Как сообщили «Новому дню» в региональном отделении Росгвардии, экипаж

группы задержания ночью получил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта – храма Рождества Христова, расположенного на улице Щорса. Росгвардейцы незамедлительно прибыли по указанному адресу.

При осмотре здания сотрудники обнаружили следы взлома входной двери. Внутри храма находился неизвестный мужчина, который при появлении росгвардейцев попытался скрыться, но был задержан. Нарушителем оказался 29-летний красноярец, находившийся в состоянии опьянения.

Задержанный пояснил, что сломал двери храма, чтобы помолиться. Он был передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Ремонт сломанного имущества храма обойдется в 75 тысяч рублей.

Красноярск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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