Атака БПЛА на Краснодар: тело еще одного погибшего ребенка нашли при разборе завалов

Увеличилось число погибших при атаке украинских беспилотников на Краснодар ночью 24 августа. Тело еще одного ребенка обнаружили спасатели при разборе завалов на месте падения обломков БПЛА в частном детском центре. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«В медучреждении остаются пострадавшие дети и взрослые из этого центра. Врачи делают все возможное для их восстановления», – написал он в «Максе».

В региональном оперативном штабе уточнили, что в больницах Краснодара лечение продолжают пятеро детей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила о погибшей 14-летней девочке, которая стала четвертой жертвой удара ВСУ по Краснодару. По ее данным, шестеро детей остаются в больнице.

Ранее власти сообщали, что в результате падения обломков вражеского дрона на детский центр в Краснодаре погибли подростки 13, 15 и 16 лет.

Краснодар, Наталья Петрова