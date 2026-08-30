На Ставрополье пять человек погибли после столкновения автобуса с грузовиком

В Ставропольском крае сразу пять человек погибли в ДТП с участием автобуса и «КамАЗа».

Как сообщает пресс-служба ГАИ Ставрополья, после столкновения автобус съехал в кювет. Пять человек погибло на месте, 24 пострадавших пассажира, включая пятерых детей, были доставлены в медицинские учреждения. Один из получивших травмы несовершеннолетних находится в реанимации, состояние других детей оценивается как удовлетворительное.

По предварительной информации, водитель автобуса «Сетра», двигавшегося по маршруту Грузия-Москва, превысил безопасную скорость и не соблюдал необходимую дистанцию до следовавшего впереди «КамАЗа», что привело к столкновению, после которого автобус и съехал в кювет.

Ставрополье, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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