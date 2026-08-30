Выросло количество пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье

Выросло количество пострадавших при ДТП с участием рейсового автобуса в Ставропольском крае. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, по предварительной информации (на 6:00) пять человек пассажирского автобуса скончались на месте происшествия, а 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ города Пятигорска.

Уточняется, что всего в автобусе находились 43 человека.

Напомним, по предварительной информации водитель автобуса «Сетра», двигавшегося по маршруту Грузия-Москва, превысил безопасную скорость и не соблюдал необходимую дистанцию до следовавшего впереди «КамАЗа», что привело к столкновению, после которого автобус съехал в кювет.

Ставрополь, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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