Выросло количество пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье

Выросло количество пострадавших при ДТП с участием рейсового автобуса в Ставропольском крае. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, по предварительной информации (на 6:00) пять человек пассажирского автобуса скончались на месте происшествия, а 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ города Пятигорска.
Уточняется, что всего в автобусе находились 43 человека.
Напомним, по предварительной информации водитель автобуса «Сетра», двигавшегося по маршруту Грузия-Москва, превысил безопасную скорость и не соблюдал необходимую дистанцию до следовавшего впереди «КамАЗа», что привело к столкновению, после которого автобус съехал в кювет.
Ставрополь, Елена Васильева
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