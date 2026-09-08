При налете дронов на Саратов пострадали люди, повреждена инфраструктура

Саратов минувшей ночью подвергся атаке украинских беспилотников. В городе после налета дронов есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы. Предварительно, есть пострадавшие», – написал глава региона в «Максе».

Губернатор объявил об угрозе воздушной атаки около 4:10 местного времени.

Аэропорт Саратова ночью приостанавливал обслуживание рейсов из-за опасности БПЛА. Утром в авиагавани города вновь были введены ограничения на полеты.

Саратов, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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