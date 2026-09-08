За ночь над российскими регионами сбили 384 БПЛА

Подразделения противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 384 украинских беспилотника самолетного типа над 15 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны перехватили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.

ВСУ предприняли массированные воздушные атаки на Саратовскую и Ростовскую области. В Саратове, как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, повреждены несколько жилых домов, пострадали 10 человек, включая троих детей. Всем оказана медицинская помощь, шестеро раненых госпитализированы.

В Ростовской области за ночь сбили около 100 вражеских дронов в 10 районах области, пострадавших нет, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, в Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА загорелась трава, возгорание уже потушили.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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