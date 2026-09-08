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В ЛНР домашний бык насмерть забодал женщину

В Луганской Народной Республике домашний был напал на хозяйку и нанес ей смертельные ранения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в селе Великая Черниговка. Бык внезапно набросился на 54-летнюю женщину, которая находилась во дворе своего дома.

«Животное несколько раз ударило хозяйку головой и рогами. После этого бык нанес женщине удары копытами в область груди и живота», – говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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