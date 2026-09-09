До 13 увеличилось число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

В Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии обнаружили тело еще одного альпиниста, погибшего при сходе лавины, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Общее число погибших выросло до 13 человек. Судьба четырех человек остается неизвестной.

Спасатели МЧС в составе 41 человека работают на месте схода снежной массы на склоне и у подножия горы Мижирги. Работы осложняет опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы, отметили в ведомстве.

Лавина сошла с горы Мижирги на Безенгийское ущелье вечером 6 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. По уточненным данным, всего в группе альпинистов находились 33 человека. Из них 10 спустились самостоятельно, шестеро пострадали и были доставлены в медицинские учреждения. По сведениям источников газеты «Коммерсантъ», жертвами схода лавины в КБР стали бойцы Росгвардии и других силовых структур, проходивших сборы по горной подготовке.

Нальчик, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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