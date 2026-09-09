Пострадавшая при атаке дронов ВСУ на Пермь умерла в больнице

Женщина, пострадавшая при атаке украинских беспилотников на Пермь 7 сентября, скончалась в больнице. Об этом сообщил региональный минздрав.

«Несмотря на усилия врачей, женщину, пострадавшую от атаки БПЛА на многоквартирный дом 7 сентября, не удалось спасти. Сегодня она скончалась в больнице», – говорится в сообщении. В ведомстве выразили соболезнования близким и родственникам погибшей. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии, сообщалось, что врачи борются за ее жизнь.

Таким образом, число жертв налета БПЛА на Пермь выросло до двух человек. Пострадали пять человек, среди которых трое жителей атакованного дроном ВСУ многоквартирного дома и двое пассажиров автобуса, который проезжал рядом с многоэтажкой.

Массированная атака БПЛА была совершена на Пермский край утром 7 сентября. Всего над регионом уничтожили 27 беспилотников ВСУ. В Перми повреждения получил многоквартирный дом. Всех жильцов эвакуировали. Кроме того, в ходе отражения атаки обломками задет частный дом и придомовая территория, обошлось без пострадавших. По факту атаки ВСУ на гражданские объекты в Перми возбуждено уголовное дело о теракте.

Пермь, Наталья Петрова