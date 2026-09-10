Погибшая и раненые, пожары в порту и театре: ПВО отбила атаку 448 дронов ВСУ

Один человек погиб и двое пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на город Борисоглебск Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате падения БПЛА на частный дом в Борисоглебске возник пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали, им была оказана помощь на месте», – написал глава региона в «Максе».

По его словам, всего силы ПВО сбили над шестью районами и одним городским округом региона 19 дронов ВСУ. В городском округе огнем уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне. В другом районе повреждены остекление многоквартирного и частного домов, а также шесть автомобилей.

Над 14 российскими регионами за ночь было уничтожено 448 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. По информации военного ведомства, воздушные цели нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областях, Дагестане, Калмыкии, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Каспийского и Черного морей.

В Махачкале из-за атаки БПЛА загорелись порт и театр, сообщал врио главы республики Федор Щукин. Пожары быстро потушили, никто не пострадал. Поврежденная кровля Аварского музыкально-драматического театра будет отремонтирована в кратчайшие сроки, позже уточнил Щукин.

В Ростовской области в течение ночи уничтожено около 90 БПЛА, проинформировал губернатор Юрий Слюсарь. Атаке подверглись четыре города – Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск – и 16 районов области. По данным главы региона, в Миллеровском районе обломки БПЛА повредили два частных дома и автомобили. Кроме того, из-за повреждения ЛЭП без электроснабжения остались четыре частных домов. Обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы. В Тарасовском районе загорелась сухая трава, огонь уже потушили.

Добавим, морские дроны ВСУ поздним вечером 9 сентября атаковали набережную в Сочи, пострадали 8 человек, пятерых госпитализировали. В результате атаки повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Кроме того, на набережной произошло возгорание. Угрозу атаки безэкипажных катеров в Сочи отменили только утром 10 сентября.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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