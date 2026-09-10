Число раненых при атаке катеров ВСУ в Сочи выросло до 28

Согласно уточненным данным, при атаке безэкипажных катеров ВСУ поздно вечером в среду, 9 сентября, пострадали 28 человек, включая двоих детей. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В настоящее время в больнице остаются трое взрослых и ребенок, добавили в ведомстве.

В результате атаки морских дронов была повреждена пляжная инфраструктура и участок Приморской набережной. На набережной произошло возгорание. Первоначально сообщалось о 8 пострадавших и пятерых госпитализированных.

Угроза атаки БЭК была объявлена в Сочи и Сириусе около девяти часов вечера, ее сняли только утром 10 сентября.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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