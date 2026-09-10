«Герани» уничтожили в Киеве склад дронов и стоянку фур для нужд ВСУ

Российские военные поразили в Киеве склад с беспилотниками и логистический транспорт ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 Сикер».
Военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля атак по складу БПЛА и стонке фур, которые использовались для нужд украинской армии.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 10 сентября в результате ударов БПЛА в Николаеве уничтожен склад беспилотников для украинской армии, а в порту «Черноморск» Одесской области поражены объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, около порта Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, и сопровождавший их буксир.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»