«Герани» уничтожили в Киеве склад дронов и стоянку фур для нужд ВСУ

Российские военные поразили в Киеве склад с беспилотниками и логистический транспорт ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 Сикер».

Военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля атак по складу БПЛА и стонке фур, которые использовались для нужд украинской армии.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 10 сентября в результате ударов БПЛА в Николаеве уничтожен склад беспилотников для украинской армии, а в порту «Черноморск» Одесской области поражены объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, около порта Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, и сопровождавший их буксир.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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