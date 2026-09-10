Два медика пострадали при ударе ВСУ по скорой помощи в Энергодаре

Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Энергодаре. По уточненным данным, пострадали два медика. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
Уточняется, что обоих доставили в медсанчасть, где им оказывается необходимая помощь, угрозы для жизни нет.
Ранее Пухов сообщил, что ВСУ в промзоне атаковали спецтехнику одного из муниципальных предприятий Энергодара. «Повреждена техника, которая задействована в вывозе коммунальных отходов из города. Сотрудники не пострадали», – написал он в «Максе». Глава города призвал местных жителей к осторожности из-за высокой дроновой активности.
Энергодар, Наталья Петрова
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