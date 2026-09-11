В Красноярске застрелили агрессивного медведя во дворе дома

В Красноярске полицейские застрелили медведя, который забрался во двор частного дома и представлял опасность для людей. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что на территорию ее приусадебного участка зашел медведь, который ломает насаждения и ест яблоки.

«Прибывший наряд полицейских зафиксировал агрессивное поведение медведя и его попытки приближения к людям. В связи с наличием непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан... животное обезврежено», – говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не пострадали.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube