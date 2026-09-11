Север Пермского края подвергся атаке БПЛА, есть попадания в промобъекты

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о массированной атаке украинских БПЛА на северные территории региона. По его словам, сбито 36 дронов. Под удар попали два промышленных объекта, никто не пострадал.

«Идет массированная атака на северные территории края. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают удары беспилотников. На данный момент наши ребята сбили 36 БПЛА», – написал глава региона в «Максе».

Махонин добавил, что «в результате атаки есть налет на два промышленных объекта». Пострадавших нет. Специалисты ведут мониторинг качества воздуха. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае отражают атаку беспилотников ВСУ. С 6:06 в регионе действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Перми приостановил обслуживание рейсов.

Пермь, Наталья Петрова