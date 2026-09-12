Средства ПВО сбили 230 украинских дронов за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 230 вражеских беспилотников. В Самарской области в результате налета пострадал один житель, повреждены нескольких многоквартирных домов. Также зафиксированы разрушения в Ростовской области. На местах работают оперативные службы.

«В период с 20.00 мск 11 сентября до 8.00 мск 12 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об атаке на промышленные предприятия: «По оперативным данным – погибших нет. Один житель госпитализирован. Зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных домов. Для жителей открыт пункт временного размещения».

В Таганроге Ростовской области в результате падения обломков БПЛА произошли возгорания нескольких нежилых построек. «Пострадавших нет. Экстренные службы ведут ликвидацию возгораний. Информация уточняется», – сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В течение ночи Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновская, Пензы, Саратова и столичном Жуковском.

Москва, Зоя Осколкова