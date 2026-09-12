Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Татарстане

В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna 172. По предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Авиакатастрофа произошла в селе Шемордан Сабинского района. «В результате падения в огород частного жилого дома легкомоторного самолета «Cessna-172» погибли два человека (пилот и пассажир), на земле разрушений, погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, курсант и инструктор выполняли тренировочный полет. Предположительно, борт по касательной ударился о телевышку, потерял высоту и разбился.

Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»). На месте работают следователи и криминалисты. Причина происшествия устанавливается.

Казань, Зоя Осколкова

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