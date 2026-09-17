В Ростове-на-Дону возникли перебои со светом после атаки БПЛА

Ростов-на-Дону ночью подвергся массированной атаке вражеских дронов. В четырех районах города нарушено электроснабжение из-за повреждения трансформаторной подстанции вследствие падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, перебои со светом возникли в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах регионального центра.

Также повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки, добавил Слюсарь. По его словам, обломки беспилотников обнаружены в различных местах в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе, на местах работают оперативные службы.

Всего в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более 50 БПЛА в Ростове-на-Дону, Батайске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и 10 районах области – Азовском, Мясниковском, Неклиновском, Аксайском, Миллеровском, Веселовском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Кагальницком, уточнил глава региона.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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