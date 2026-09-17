В Запорожской области глава избиркома погибла при ударе БПЛА

Председатель участковой избирательной комиссии в Запорожской области погибла в результате атаки украинских беспилотников 15 сентября. Об этом сообщил ЦИК России.
Уточняется, что председатель УИК №394 Елена Астанина погибла при налете БПЛА в селе Октябрьское Токманского муниципального округа.
В избирательной системе РФ Астанина работала с 2022 года. Она участвовала в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Москва, Наталья Петрова
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