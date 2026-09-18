Средства ПВО за ночь перехватили более 600 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили более 600 вражеских беспилотников над территорией 15 регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 17 сентября до 8.00 мск 18 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 629 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Дроны сбивали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Последствия ночного налета устанавливаются.

В целях безопасности сегодня ночью Росавиация вводила ограничения в аэропортах Костромы, Ярославля, Геленджика, Калуги, Нижнего Новгорода, Краснодара, Махачкалы, Череповца и столичных Внуково и Домодедово.

Москва, Зоя Осколкова