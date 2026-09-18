В Саратовской области женщина и двое детей умерли от пищевого отравления

В Саратовской области расследуются обстоятельства гибели женщины и двоих детей. Предварительно, смерть наступила в результате пищевого отравления. СМИ сообщают, что причиной могла быть колбаса.
Как уточняет СКР Саратовской области, трагический инцидент произошел в доме на улице Коммунистической в Калининске. Скорая госпитализировала с адреса четверых членов одной семьи: 50-летнюю женщину и троих детей.
Несмотря на медицинскую помощь, женщина и двое детей в возрасте 8 и 10 лет скончались. Третий ребенок находится под наблюдением врачей.
По факту смерти троих человек возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).
Проводятся экспертизы и осмотр места трагедии.
Саратов, Елена Васильева
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