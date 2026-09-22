При пожаре на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии пострадал рабочий

В Якутии произошло возгорание на Нерюнгринской ГРЭС. По предварительным данным, один человек пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около семи утра, огонь охватил трансформаторную подстанцию на энергоблоке №1 и кабель-канал. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В тушении принимали участие 50 человек и 16 единиц техники. «К месту вызова были направлены силы объектовой пожарной части НГРЭС и четыре пожарно-спасательного отряда МЧС России», – уточнили в ведомстве.

В результате пострадал работник ГРЭС, у него диагностировали отравление угарным газом. Мужчина госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Позже в «Дальневосточной генерирующей компании» сообщили, что основное оборудование НГРЭС не пострадало, возгорание ликвидировали, идет устранение последствий. Срок ремонта и причины выясняются, будет проведено расследование. Подача электроэнергии и тепла потребителям идет без ограничений.

Якутск, Зоя Осколкова