В Самарской области после налета БПЛА повреждены жилые дома и автомобили

В Самарской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ, уничтожены десятки дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, целью БПЛА были промышленные предприятия.

Глава региона уточнил, что повреждения получили гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. «Оперативный штаб в данный момент собирает полную информацию о последствиях», – написал он в «Максе».

Глава Самары Иван Носков сообщил, что в городе повреждены остекление несколько домов, кровля одного здания и автомобиль. На месте падения обломков работают оперативные службы. «Необходимая помощь жителям будет оказана», – заверил мэр города.

Ночью в аэропорту Самары на фоне беспилотной атаки вводились ограничения на полеты. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.

Самара, Наталья Петрова