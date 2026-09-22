Под Ульяновском разбился самолет сельхозавиации

В Ульяновской области потерпел крушение самолет сельскохозяйственной авиации. Пилот госпитализирован. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Авария произошла в Майнском районе сегодня утром. «Самолет совершил жесткую посадку в поле, в результате которой воздушное судно получило повреждения. Пилот с различными травмами направлен в больницу», – говорится в сообщении.
На место выехали следователи Центрального МСУТ СК России.
«Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), после проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.
Ульяновск, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»