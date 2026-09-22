Бывший мэр Белгорода погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб бывший мэр Белгорода бывшего и бывший глава департамента ЖКХ Белгородской области Константин Полежаев.

Об этом сообщают со ссылкой на родственников местные СМИ.

Как напоминает «АиФ», в июле 2023 года Полежаева освободили от должности. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил данное решение систематическим невыполнением обязанностей, в частности, неудовлетворительной организацией восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

В августе 2024 года Полежаева приговорили к пяти годам лишения свободы за получение крупной взятки в виде двух автомобилей. В суде он признал вину и сообщил, что заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. По данным издания, после вынесения приговора он заявил, что готов пожертвовать не только свободой, но и собственной жизнью.

Москва, Елена Васильева