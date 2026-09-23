В Подмосковье задержали подростка за поджог заправки и машины полиции

В подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер поджег колонку на АЗС и полицейский автомобиль. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, выполняя «задание» от незнакомцев из мессенджера, несовершеннолетний сначала совершил поджог заправочной колонки на АЗС, а затем поджег служебный автомобиль у опорного пункта участкового уполномоченного полиции.

Оба возгорания быстро потушили. Никто не пострадал.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Парень признался, что действовал по указаниям неизвестных, которые связались с ним в одном из мессенджеров и представились сотрудниками органов безопасности.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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