Подросток поджег колонку на АЗС на МКАД после общения с «девушкой» на сайте знакомств

На юго-западе Москвы 16-летний подросток поджег колонку на автозаправке, расположенной на МКАД. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Юный злоумышленник задержан.

Подросток совершил поджог на АЗС после общения с «девушкой» на сайте знакомств. По словам молодого человека, он действовал по указанию неизвестных, которые запугали его.

Как отметила Волк, возгорание быстро потушили, пострадавших нет. Полицейские задержали поджигателя в течение нескольких часов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Наталья Петрова