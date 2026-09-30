Средства ПВО за ночь перехватили более 380 украинских дронов

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 380 вражеских беспилотников над территорией 18 регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 29 сентября до 8.00 мск 30 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря.

На местах падения обломков работают экстренные службы, данные о разрушениях уточняются.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании сухой травы в Чертковском районе. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.

В целях безопасности сегодня ночью Росавиация вводила ограничения в аэропортах Уфы, Ижевска, Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Костромы, Ярославля, Екатеринбурга, Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Саратова, Пензы, Сочи и столичных Домодедово и Жуковском.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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