Пожар произошел в аэропорту Сочи после падения обломков БПЛА

Обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. В результате начался пожар в одном из административных зданий, который быстро потушили. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, никто не пострадал.

«Также обломки БПЛА упали на территории частного сектора и отелей: в одном из частных домов повреждена кровля, еще в одном – произошло возгорание, которое оперативно потушили», – говорится в сообщении. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

На местах работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.

В Сочи всю ночь действовала угроза атаки беспилотников. Аэропорт города-курорта не принимает и не отправляет самолеты с 23:43 субботы.

Сочи, Наталья Петрова