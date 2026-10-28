В Белграде застрелили подростка, напавшего на полицейского у посольства Израиля

В Сербии вооруженный ножами несовершеннолетний напал на полицейского, охранявшего посольство Израиля в Белграде. Злоумышленник был застрелен. Об этом сообщают сербские СМИ со ссылкой на главу МВД республики Ивицу Дачич.

По его словам, правоохранительные органы Сербии выясняют все обстоятельства нападения. Личность подростка пока не установлена, предполагается, что он родом из Шабаца.

Юноша выкрикнул «Аллаху акбар» и после этого набросился на правоохранителя с двумя ножами. Сотрудник полиции получил легкое ранение, а нападавший был застрелен в ходе самообороны, уточнил министр, передает ТАСС.

Белград, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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