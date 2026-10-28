Огнетушители с маркетплейсов провалили испытания МЧС

Сотрудники МЧС провели масштабные испытания купленных на маркетплейсах огнетушителей на соответствие заявленным характеристикам. Всего на специализированных полигонах ведомства было проверено 26 образцов – ни один из них не прошел испытания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что выявленные нарушения касаются не недочетов в документации, а способности устройств выполнить свою главную задачу – локализовать и потушить пожар.

Среди проверенных образцов были порошковые и воздушно-эмульсионные огнетушители. Особенно отличилось устройство с маркировкой «ГОСТ-2026» из набора автомобилиста, не содержащее данных о производителе. Во время проверки огнетушитель вообще не сработал. При вскрытии его корпуса выяснилось, что внутри отсутствовал источник вытесняющего газа, необходимый для создания давления, а вместо заявленных 2 кг огнетушащего порошка находилось около 0,8 кг вещества, похожего на песок.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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