12-летняя девочка в Башкирии подожгла АЗС и машину полиции

В Башкирии 12-летняя подожгла АЗС и машину полиции. Инцидент произошел в Салавате, сообщает пресс-служба полиции республики.

По предварительным данным, 23 октября в вечернее время 12-летняя школьница из города Ишимбая приехала в город Салават, где сначала совершила поджог автозаправочной станции, расположенной на улице Первомайской, Потом она пошла к месту стоянки служебного автомобиля полиции и его тоже подожгла. В результате возгораний пострадавших нет.

Девочка была задержана и доставлена в отдел полиции, ведутся следственные мероприятия.

Уфа, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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