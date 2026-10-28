российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

12-летняя девочка в Башкирии подожгла АЗС и машину полиции

В Башкирии 12-летняя подожгла АЗС и машину полиции. Инцидент произошел в Салавате, сообщает пресс-служба полиции республики.

По предварительным данным, 23 октября в вечернее время 12-летняя школьница из города Ишимбая приехала в город Салават, где сначала совершила поджог автозаправочной станции, расположенной на улице Первомайской, Потом она пошла к месту стоянки служебного автомобиля полиции и его тоже подожгла. В результате возгораний пострадавших нет.

Девочка была задержана и доставлена в отдел полиции, ведутся следственные мероприятия.

Уфа, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Где вы храните свои сбережения?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия,