В Испании при крушении скоростных поездов погибли почти 50 человек, более 179 пострадали

В Испании по меньшей мере 50 человек погибли и более 179 пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на высокоскоростной линии Мадрид – Андалусия в провинции Толедо. Об этом сообщила газета Espanol, ссылаясь на службу гражданской обороны.

Рано утром 28 октября поезд AVE, следовавший из Мадрида в Севилью, на въезде на станцию Урда врезался в остановившийся поезд компании Iryo. По информации испанских СМИ, в результате столкновения четыре вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. Удар был такой силы, что вагоны превратились в груду обломков. Всего в двух поездах находились 544 пассажира, уточнили в правительстве автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

Движение на линии Мадрид – Андалусия приостановлено. Министерство транспорта Испании указывает на человеческую ошибку оператора компании Adif как на главную причину аварии. По информации газеты ABC, занимавшийся ремонтом системы безопасности работник не предупредил об опасном сближении поездов. Техник отдал приказ начать движение поезду AVE без уведомления о том, что поезд Iryo все еще стоит на путях прямо перед ними.

На месте происшествия продолжается спасательная операция.

Мадрид, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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