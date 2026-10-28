Выросло количество жертв железнодорожной катастрофы в Испании

Мадрид (Новый День, Елена Васильева)– Выросло количество погибших при столкновении двух поездов в Испании. Напомним, что катастрофа произошла сегодня в районе станции Урда в провинции Толедо. Жертвами стали уже 64 человек, сообщила газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве автономного сообщества Кастилия – Ла-Манча.

Пострадавшими в железнодорожной катастрофе числятся около 80 человек, часть из них находится тяжелом состоянии. Глава Кастилии – Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Пахе допустил, что число жертв может возрасти.

Напомним, 28 октября утром в Испании столкнулись два скоростных поезда, следовавшие из Мадрида в Севилью. В поезде AVE оператора Renfe находились 397 пассажиров, в составе компании Iryo – 147 пассажиров и младенец.

По информации El Pais, одной из возможных причин катастрофы могла стать человеческая ошибка. По версии источников, диспетчер железной дороги мог ошибочно разрешить отправление поезда Renfe, хотя путь оставался занят составом Iryo.

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube