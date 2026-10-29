Собянин: ночью Москву пытались атаковать более 600 дронов ВСУ

Массированная атака беспилотников ВСУ на Москву началась поздно вечером в среду. За ночь силы противовоздушной обороны сбили на подлете к столице 231 вражеский дрон. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

Всего, по его словам, в направлении столичного региона с 20:30 среды по 07:00 четверга летели 613 БПЛА. Большая часть из них была уничтожена на дальних подступах.

О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский в течение ночи несколько раз приостанавливали работу. Ограничения на полеты были сняты в 6:45 мск.

Добавим, что в соседних Калужской и Тульской областях за вчерашний вечер и прошедшую ночь нейтрализовано 170 и 42 БПЛА соответственно, уточнили местные власти. В обоих регионах пострадавших и последствий на земле не зафиксировано.

Москва, Наталья Петрова