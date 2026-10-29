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Над Россией за ночь сбили более 1200 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь подразделения ПВО уничтожили 1214 украинских беспилотников над 19 территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ. Основной удар атаки был направлен на регионы Центральной России и Поволжья. Это была одна из крупнейших атак вражеских БПЛА на российские регионы в этом году.

По информации военного ведомства, дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областями, Московским регионом, Башкирией и Удмуртией.

Ночная атака на Москву стала одной из самых массированных с начала текущего года. С 20:30 мск среды в сторону столицы летели 613 беспилотников, 231 из которых был нейтрализован на подлете к Москве, уточнял мэр Сергей Собянин. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.

В башкирском Стерлитамаке обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, оно получило незначительные повреждения и продолжает работать в штатном режиме. Над городом было перехвачено 8 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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