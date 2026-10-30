Дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на школы и детсады в Брянске, идет разминирование

Брянск подвергся атаке ВСУ утром в пятницу. На территорию трех школ и 17 детских садов в Бежицком районе вражеские беспилотники сбросили большое количество взрывных устройств, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«Враг целенаправленно нанес удар с помощью БПЛА по социальным объектам в Бежицком районе», – написал он в «Максе».

Движение в районе улиц Донбасская и Металлургов перекрыто. На месте ведется работа по разминированию. Ковальчук попросил местных жителей не выходить из домов и не перемещаться по территории, чтобы не подвергать свою жизнь риску.

Чуть позже губернатор сообщил, что в Брянске саперы эвакуировали женщину-водителя из автомобиля, вокруг которого были разбросаны взрывные устройства с дрона ВСУ. «Водителя обезопасили, надев бронежилет, и вывели из зоны поражения осколками. Взрывотехники продолжают работу по разминированию территории», – отметил Ковальчук.

Брянск, Наталья Петрова