Двое мужчин погибли при ликвидации последствий атак БПЛА в Самарской области

В Самарской области погибли двое мужчин, устранявшие последствия атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«С прискорбием сообщаю, что сегодня жертвами атаки бесчеловечного украинского режима стали двое мужчин. Они выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ», – написал он в «Максе».

Также есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь, добавил Федорищев. По его словам, власти на связи с каждой семьей и окажут всю возможную поддержку.

Губернатор попросил жителей региона при плохом самочувствии из-за дыма и запаха гари обращаться к врачам.

Ранее Федорищев сообщал, что ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Самарской области рекордным количеством дронов. По его данным, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили десятки беспилотников.

Самара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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