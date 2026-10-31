Девочка попала в реанимацию после празднования Хеллоуина в Иваново

В Иваново 14-летняя школьница попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина с друзьями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. Сейчас сотрудники полиция устанавливают обстоятельства происшествия.

«Девочка 2012 года рождения отмечала Хеллоуин. Не рассчитала свои силы и теперь находится в реанимации. Полиция выясняет, чем именно она отравилась и при каких обстоятельствах», – говорится в сообщении полицейского главка.

Канал Baza уточняет, что школьница отмечала праздник с двумя приятелями – на троих подростки выпили литровую бутылку водки. В какой-то момент девочке стало плохо, и она потеряла сознание. Прибывшая по вызову «неотложка» доставила школьницу в больницу, ее поместили в реанимацию, где она провела сутки. Сейчас девочка находится в сознании.

Иваново, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube