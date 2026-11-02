Житель Томской области стал жертвой нападения медведя

В Томской области следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате нападения медведя.

Тело 62-летнего мужчины с многочисленными повреждениями, характерными для нападения хищника, нашли в лесу рядом с поселком Орехово Первомайского района, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины. Выясняются все детали произошедшего.

По данным РИА «Томск», мужчина еще в сентябре отправился в тайгу на охоту и планировал вернуться через месяц. После того, как он не вернулся домой в назначенное время, на его поиски отправился другой охотник, который обнаружил тело товарища возле его лесной избушки.

Медведи стали все чаще выходить к населенным пунктам в Томской области. В сентябре в регионе от нападения хищников погибли два жителя Колпашевского района. По информации правоохранителей, 18 сентября работник местной фермы отправился в лес около деревни Север на поиски потерявшейся с фермы коровы и пропал. На следующий день поиском пропавшего мужчины занялся односельчанин. Позже тела обоих были найдены в лесу. Находившего неподалеку агрессивного медведя застрелили.

Томск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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