Над Россией за ночь сбили более 850 вражеских дронов

Подразделения противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 856 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атаки дронов отражали в Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе. Также БПЛА нейтрализованы в Крыму и над акваторий Черного моря.

Массированной атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. При отражении удара сбито 124 беспилотника. Инфраструктура предприятия получила повреждения, возник пожар. Ранены два сотрудника НПЗ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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