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Вслед за Крымом частично обесточена Херсонская область

Часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за повреждения энергообъектов за пределами региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Max-канале.

По его словам, энергетики уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. Глава региона попросил местных жителей отнестись к перебоям со светом с пониманием.

Ранее в Крыму и Севастополе сообщили о масштабном отключении света из-за аварии за пределами регионов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ ударили по энергообъектам за пределами города.

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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