В Рязани вспыхнули пожары на промобъектах после налета БПЛА, город частично обесточен

Рязанская область в ночь на четверг подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. На территории промышленных объектов в Рязани начались пожары. Из-за повреждения ЛЭП в части города возникли перебои с электроснабжением. Один мирный житель ранен. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Кроме того, добавил глава региона, в одной из школ города выбиты стекла, занятия там отменили.

В Рязанском муниципальном округе повреждения получили частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе. «Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь», – написал Малков в своем Max-канале.

Губернатор призвал жителей Рязани по возможности ограничить передвижение по городу.

Сейчас на местах прилетов работают оперативные службы. «Оцениваем ущерб и уже занимаемся восстановлением электроснабжения», – уточнил Малков.

Напомним, накануне в Рязани в результате атаки БПЛА пострадал один человек.

Рязань, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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