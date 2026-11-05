Рязанскую область ночью атаковали более 200 БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью регион атаковали более 200 вражеских беспилотников.

Он уточнил, что возникшие после налета БПЛА возгорания на промышленных объектах ликвидированы или локализованы, тушение пожаров продолжается. Нарушенное из-за повреждения ЛЭП электроснабжение в Рязани восстановлено, добавил глава региона.

Ранее Малков сообщал, что из-за удара беспилотников возникли пожары на нескольких промышленных объектах в Рязани. В городе наблюдались перебои с электроснабжением из-за повреждения линий электропередачи. Ранения получил один человек.

Рязань, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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