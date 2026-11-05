Мужчину с мощной бомбой задержала ФСБ – он готовил теракт на железной дороге

ФСБ пресекла теракт на железной дороге. В Тосненском районе Ленинградской области задержан 48-летний местный житель, готовивший диверсию на объекте железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб. Также фигурант собирал и передавал информацию о военных объектах и автозаправках в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, в 2024 году мужчину через мессенджер Telegram завербовал член запрещенной в России террористической организации, подконтрольной украинским спецслужбам.

У задержанного изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 5 кг и смартфон с перепиской с членами террористической организации Украины.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и покушении на диверсию.

Решением суда фигурант заключен под стражу. В ФСБ отметили, что мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

Москва, Наталья Петрова