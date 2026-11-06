ВСУ атаковали автобус Воронеж – Луганск, есть раненые

Украинские боевики ударили по рейсовому автобусу, следовавшему из Воронежа в Луганск, на трассе в ЛНР. Ранения получили три пассажира. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
ВСУ атаковали микроавтобус в районе села Придорожное Краснодонского муниципального округа.
Двоим пострадавшим оказана необходимая помощь, их направили на амбулаторное лечение. «Один пассажир находится под наблюдением медиков», – написал Пасечник в «Максе».
Накануне украинские боевики ударили по рейсовому автобусу Петровка – Луганск, погибли пять человек, еще 13 ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Луганск, Наталья Петрова
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