ВСУ атаковали автобус Воронеж – Луганск, есть раненые

Украинские боевики ударили по рейсовому автобусу, следовавшему из Воронежа в Луганск, на трассе в ЛНР. Ранения получили три пассажира. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

ВСУ атаковали микроавтобус в районе села Придорожное Краснодонского муниципального округа.

Двоим пострадавшим оказана необходимая помощь, их направили на амбулаторное лечение. «Один пассажир находится под наблюдением медиков», – написал Пасечник в «Максе».

Накануне украинские боевики ударили по рейсовому автобусу Петровка – Луганск, погибли пять человек, еще 13 ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Луганск, Наталья Петрова

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